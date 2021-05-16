以色列空襲加薩 巴人大家庭10死現場僅5月嬰倖存

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（法新社巴勒斯坦自治區加薩市15日電） 巴勒斯坦醫護人員今天表示，加薩走廊（Gaza Strip）西部地區一個大家族有10名成員今天清晨在以色列的空襲行動中喪生，現場僅一名5月大嬰兒倖存。

醫護消息人士指出，以色列空襲後，夏提（Shati）難民營一棟3層樓高建築應聲崩塌，8名孩童和2名婦女當場喪命。

以色列戰機擊中加薩地區（Gaza）多個目標，巴勒斯坦人則朝以南輪番發射火箭。以色列軍方指出，巴人發射的火箭有部分飛不遠，落入加薩境內。 4名罹難孩童的父親哈狄迪（Muhammad al-Hadidi）在加薩市（Gaza City）希法醫院（Shifa hospital）外表示，他要讓「這個不公的世界看見這些罪行」。

哈狄迪表示，他的孩子們「原本平安地待在家裡，沒有攜帶武器，也沒有發射火箭」。他說，這些孩子們罹難時，「身上還穿着伊斯蘭教開齋節（Eid al-Fitr）的衣服」。

負責治療歐瑪的醫師表示：「他的情況很糟，大腿骨骨折，全身都是瘀青，所幸初步檢查後他的傷勢穩定。」

以色列軍方同時指出，已攻擊「數名位於加薩走廊北部夏提難民營公寓的哈瑪斯恐怖組織高層官員，該公寓被用作恐怖分子基礎設施」。

© 2021 AFP