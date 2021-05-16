以色列空襲加薩 聯合國秘書長沮喪：深切不安

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（法新社紐約聯合國總部15日電） 聯合國秘書長古特瑞斯今天透過發言人發表聲明，對於以色列空襲加薩地區造成平民死傷「感到沮喪」，且對以色列炸毀內含國際媒體機構的一幢大樓感到「深切不安」。

以色列對加薩走廊發動空襲，導致一個大家庭的10名成員喪命，並炸毀總部位於卡達的半島電視台（Al Jazeera）和美聯社新聞機構所在的一棟13 層樓建築，巴勒斯坦武裝分子則輪番發射火箭回擊。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示：「秘書長對於以色列昨晚在加薩（Gaza）據稱鎖定一名哈瑪斯（Hamas）領袖發動的空襲造成平民死傷人數增加感到沮喪，包括同一個家庭包含孩童在內有10名成員喪命。

杜雅里克並說，古特瑞斯也對幾個國際媒體機構所在的大樓（內含住宅公寓）遭以色列空襲炸毀一事「感到深切不安」。

杜雅里克說：「秘書長提醒各方，不分青紅皂白攻擊平民和媒體機構的行為違反國際法，必須不惜一切代價避免。」

衛生官員指出，以色列自10日起對加薩地區發動空襲和炮擊，迄今已造成145人喪命，包括41名孩童，另造成1100人受傷，這是該地區2014年迄今最嚴重的暴力事件。

巴勒斯坦武裝組織朝以色列發射至少2300枚火箭，造成10人死亡，包括一名孩童和一名軍人，並造成逾560人受傷。以色列防空部隊已攔截許多火箭。

美國國務院表示，主管以巴事務的副助理國務卿安默（Hady Amr）預定明天和以色列領導階層舉行會談，之後會見巴勒斯坦官員，以尋求以、巴之間的「永續平靜」。

聯合國安理會明天也將舉行會議，共商以巴衝突問題。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP