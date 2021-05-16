以色列空襲哈瑪斯加薩領袖住家

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（法新社加薩市16日電） 以色列軍方今天宣布空襲擊中巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊政治支翼的領袖辛瓦住家，但未透露辛瓦是否喪命。

以色列軍方在聲明中說：「（空襲）擊中的目標，包括哈瑪斯加薩政治局主席辛瓦（Yahya Sinwar）的住所，以及他的兄弟、哈瑪斯後勤與人力事務主管穆罕默德（Muhammad Sinwar）的住所。兩處皆作為哈瑪斯恐怖組織的軍事設施。」

以軍同時公布一段影片，畫面中可見遭擊中的目標嚴重受損，並冒出縷縷白煙。目擊者向法新社證實，辛瓦的住宅遭空襲擊中。

辛瓦是哈瑪斯軍事分部的前指揮官，曾在一座以色列監獄服刑20多年，2011年在換囚協議下獲釋。

辛瓦2017年首度當選哈瑪斯加薩政治局主席，今年3月當選連任，繼續在以色列包圍的巴勒斯坦飛地加薩擔任伊斯蘭運動組織哈瑪斯在當地的實際領袖。

哈瑪斯的總領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）目前則駐在卡達。

以色列軍方今天還透露，已對哈瑪斯的隧道系統發動攻擊。

根據以軍說法，截至當地時間今天上午7時（格林威治時間今天4時），加薩的巴勒斯坦武裝分子累計已朝以色列方向發射約2900枚火箭，其中450枚落在加薩境內，另約1150枚遭以國「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。

© 2021 AFP