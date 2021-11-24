以色列空襲敘利亞 4人死亡含兩平民

（法新社貝魯特24日電） 監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」表示，以色列今天對敘利亞發動空襲，造成包含2名平民在內共4人死亡。這波空襲鎖定的是效忠黎巴嫩「真主黨」的戰士駐守之處。

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總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）仰賴在地消息人士提供訊息。據其表示，以色列飛彈擊中敘利亞荷姆斯省（Homs）西方3座村莊的鄰近地區。

與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在敘利亞境內部署戰士。在敘國10年內戰中，真主黨與敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）的部隊協同作戰。

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）則稱，以色列在今天破曉時分空襲敘利亞中部，造成至少2名平民死亡和7人受傷，傷者多半是軍人。

敘利亞新聞社引述的軍官表示：「（以色列）這次攻擊導致2名平民身亡，6名軍人和1名平民受傷。」

敘利亞新聞社指出，這波空襲鎖定的是敘國中部陣地，但未就遇襲地點提供更多細節。

敘利亞新聞社引述的同一名軍官還說，敘利亞空軍「擊退這次侵略，並射落多數」飛彈。

以色列軍方拒絕評論「外國媒體的報導」，他們也很少承認對敘利亞發動的個別空襲。不過，以色列倒是承認過鎖定攻擊與伊朗結盟民兵的基地，例如真主黨。

敘利亞2011年爆發內戰後，以色列累計已對敘利亞國土發動數百次空襲，鎖定目標包括敘國政府陣地、伊朗支持的聯合部隊、真主黨戰士等。

以色列曾多次表示，不會讓鄰國敘利亞變成宿敵伊朗的「發射台」。

© 2021 AFP