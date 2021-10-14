以色列空襲 人權組織：敘利亞中部4死7傷

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（法新社貝魯特13日電） 總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列今天空襲敘利亞中部，造成1名敘利亞軍人和3名親伊朗戰士喪生，另有7人受傷。

敘利亞新聞社（SANA）稍早引述軍方消息人士報導，空襲地點在敘利亞荷姆斯省（Homs）城市巴邁拉（Palmyra）附近，造成1名軍人喪生和另外3人傷。

消息人士說：「約在晚間11時34分，以軍發動空中侵略行動…在巴邁拉地區鎖定附近的一座通訊塔和數個據點。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，這場攻擊鎖定數個伊朗據點，包括巴邁拉以東T4空軍基地附近的通訊塔，並說已知有1名敘利亞軍人和3名親伊朗戰士喪生，但目前尚不知3人國籍。另有7人受傷，包括3名敘軍。

敘利亞人權瞭望台組織通報，以色列上周對同個空軍基地發動飛彈攻擊，造成2名親伊朗外籍戰士喪生。敘利亞新聞社報導，當時的攻擊行動造成6名軍人受傷。

敘利亞自2011年爆發內戰以來，以色列即例行性的對敘利亞發動空襲，大多針對敘利亞政府軍，以及與他們聯盟的伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）部隊。

以色列軍方鮮少承認個別空襲行動，但曾多次表示，不會讓敘利亞成為宿敵伊朗的據點。

© 2021 AFP