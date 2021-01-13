以色列空軍夜襲敘利亞東部釀40死 2018以來最慘重

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（法新社貝魯特13日電） 敘利亞人權瞭望台組織今天表示，以色列空軍夜襲敘利亞東部的軍火庫與軍事據點，造成至少9名敘國軍人與31名同盟戰士死亡。這是2018年以來傷亡最慘重的一次襲擊。

根據總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），以色列空軍針對敘利亞東部城鎮代爾祖爾（Deir Ezzor）至接近伊拉克邊界一帶的多個目標發動超過18次攻擊。

敘利亞人權瞭望台組織表示，這波空襲造成9名敘利亞軍人陣亡和31名外國民兵喪生，目前還不清楚這些人的國籍。

敘利亞人權瞭望台組織說，在這個地區活動的準軍事組織包括黎巴嫩真主黨（Lebanese Hezbollah）和法蒂瑪旅（Fatimid Brigade），後者是由親伊朗的阿富汗戰士組成。

以色列軍方沒有立即發表評論。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（RamiAbdel Rahman）表示，以色列這波襲擊是「2018年6月以來最致命」。2018年同樣對這個地區的空襲至少造成55名親政府的戰士死亡，其中包括伊拉克和敘利亞人。

以色列昨天也空襲敘利亞與伊拉克邊界一帶，至少造成12名伊朗支持的民兵戰士死亡。

國營媒體敘利亞新聞社（SANA）報導今天的空襲，但沒有透露細節。

敘利亞新聞社引述軍方的消息表示：「敵人以色列對代爾祖爾及阿布凱馬勒（Albu Kamal）地區空襲。」

© 2021 AFP