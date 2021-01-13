以色列空軍夜襲敘利亞 至少16軍人陣亡

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（法新社貝魯特13日電） 敘利亞人權瞭望台組織今天表示，以色列夜襲敘利亞東部的軍火庫與軍事據點，造成至少5名敘國軍人與11名同盟戰士死亡。

根據總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），以色列空軍針對敘利亞東部城鎮代爾祖爾（Deir Ezzor）至敘利亞和伊拉克邊界布卡瑪（Boukamal）沙漠這一帶的多個目標發動超過18次攻擊。

敘利亞人權瞭望台組織表示，這波空襲造成5名敘利亞軍人陣亡，伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards）、黎巴嫩真主黨（Lebanese Hezbollah）與法蒂瑪旅（Fatimid Brigade）聯軍有11 人死亡，目前還不清楚這11人的國籍與細目分類。

這是不到一周內以色列對敘利亞發動的第2波攻擊。以色列上一次攻擊是在1月7日，鎖定的目標是敘利亞南部與首都大馬士革南方的據點，當時造成3名親伊朗戰士死亡。

以色列經常對敘利亞發動空襲，主要是針對與伊朗有掛鉤的目標，據稱是為了避免宿敵伊朗奪下更多邊界上的據點。

© 2021 AFP