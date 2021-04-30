以色列篝火節釀慘重踩踏 至少44死

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（法新社以色列莫蘭30日電） 以色列北部的莫蘭鎮（Moren）鎮是每年傳統猶太教「篝火節」的舉辦地，今天在篝火節慶典上卻發生嚴重踩踏意外，至少釀44死、超過150人受傷的事故。

這場篝火節慶典是去年新冠疫情爆發以來，以色列國內迄今舉辦規模最大的集會活動。所謂篝火節（Lag B'Omer）是一個猶太教假期，節日源自西元2世紀猶太教聖者拉比約海（Rabbi Shimon Bar Yochai）指示，在他死後每年應以歡慶他在世的方式來紀念。

去年篝火節因疫情而取消，使得今年的盛會更被賦予是以國慶祝國內重新開放、透過快速成功的大規模疫苗接種而大致走出疫情的勝利時刻。

警局長拉維（Shimon Lavi）告訴法新社：「今晚反成悲劇之夜。」他還說員警們已竭盡所能地救人，並將傷者送醫。

但18歲的目擊者什姆（Shmuel）卻怪罪警方，把一處鐵欄斜坡擋死無法通行，但後面卻湧來更多人想走斜坡到會場，人潮擁擠終至釀成跌倒踩踏。

救護組織表示已至少44人死亡，當中恐不乏孩童，另有上百人受傷。初判是人群過於擁擠，跌倒後引發踩踏一發不可收拾。

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom,MDA）指出，單是現場就至少38人死亡，「恐還有很多是在醫院」；Ziv醫院的消息來源透露，他們接獲至少6位罹難者，傷亡數字恐會繼續攀升。

以色列總理尼坦雅胡在推特發文，稱這起事故為「重大災難」，還表示：「我們所有人都為這起事故死傷者祈福。」

事件確切原因暫時不明，起初一些報導稱是一處有10萬人聚集的看台崩塌，但MDA救護組織表示，是現場過度擁擠發生推撞釀成悲劇。

現場的影像顯示，救護人員設置臨時急救站，包括直升機與大量救護車在現場救援；一些事發前的影像顯示，數以萬計群眾在臨時搭建的看台，隨着音樂上下跳動、舞蹈。

當地媒體表示，這場篝火節慶典是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）1年多前爆發以來，以色列國內所舉行的最大規模集會活動，雖然衛生官員呼籲群眾盡量不要前往，但苦勸無效。

當局原本僅核准上限1萬人參加，但主辦單位表示，來自全國各地的群眾包車650輛巴士到現場，參加活動者至少超過3萬人。

警方也表示雖然現場部署逾5000警力，但根本沒法落實社交距離等防疫與安全措施，事發後警方已下令活動終止。

© 2021 AFP