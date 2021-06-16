以色列籌組新政府 拜登提名奈茲出任大使

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（法新社華盛頓15日電） 美國總統拜登今天提名民主黨高層奈茲（Thomas Nides）出任美國駐以色列大使，在以色列籌組新政府並亟欲重建關係的兩天後填補這個遺缺。

奈茲曾任摩根士丹利（Morgan Stanley）副董事長，成年後都為民主黨服務，在歐巴馬擔任總統時任職於美國國務院，捍衛向巴勒斯坦人提供資金的立場。

他的行事風格將與上一任美國駐以色列大使佛里曼（David Friedman）截然不同。佛里曼強烈主張對以色列採取鷹派路線，曾在前總統川普旗下公司擔任破產律師，之後獲欽點出任以色列大使。

奈茲在明尼蘇達州杜魯斯（Duluth）的猶太人家庭出生長大，父親是猶太會堂主席。奈茲不是對中東等議題有意識形態的人物。

擔任主管管理與資源的副國務卿時，奈茲抵抗國會共和黨人力圖阻止美國向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供資金的行動。川普這個立場後來遭拜登推翻。

兩天前，以色列在位最久的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布下台，他在出言反對歐巴馬的伊朗政策後，與民主黨人的關係急轉直下，反對巴勒斯坦人建國，與共和黨人站在同一邊。

以色列右派領導人班奈特（Naftali Bennett）宣誓成為總理後，美國總統拜登隨即道賀。班奈特強烈捍衛在約旦河西岸建立猶太人屯墾區的立場，但與中間派與左派成立聯合政府治理國家。

© 2021 AFP