以色列總理貪腐案開庭逢 組閣磋商同步進行

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（法新社耶路撒冷5日電） 以色列法院今天開庭審理總理尼坦雅胡的貪腐案，總統李佛林也展開協助籌組內閣的協商，法庭與政壇的兩齣戲碼同時登場，將對尼坦雅胡的政治前途構成決定性影響。

法官諭令尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）出庭聆聽開庭陳述，他戴着黑色口罩現身耶路撒冷地方法院，聽檢方指控他濫用職權謀取政治私利。

尼坦雅胡被控收受不當饋贈，以及意圖圖利媒體大亨以換取對他正面評價的報導，他否認有此犯行。

負責偵辦的首席檢察官班阿里（Liat Ben-Ari）告訴法官，尼坦雅胡涉及「嚴重的政府貪腐案」。

她說，尼坦雅胡與媒體大亨打交道時，「非法使用（人民）委託他的政府大權，以遂個人之私，包括想要連任的慾望」。

當班阿里起訴這位以色列在任最久的領導人時，在耶路撒冷市的另一端，總統李佛林（Reuven Rivlin）展開可能決定尼坦雅胡政治生命的組閣磋商。

以色列上月23日舉行兩年內的第4度國會改選，選舉結果又沒有明確贏家，以色列史上最糟的政治僵局繼續歹戲拖棚。

以色列國會共有120席，尼坦雅胡領導的右翼聯合黨（Likud）這次選舉贏得30席，領先各黨，卻不足以組成穩定的執政聯盟，這個政治現實已困擾他多年。

李佛林今天與各黨政要展開兩天諮商，以決定誰比較有可能掌握61席的多數。以色列國會嚴重分裂，支持尼坦雅胡續任與誓言終結他12年執政的兩派壁壘分明。

這位以色列元首將率先會晤聯合黨的代表，會商開始前他說，將設法提出「最有機會籌組獲新國會信任的政府」的人選。

按照慣例，李佛林將給予獲最多議員推薦的人選28 天籌組內閣，而且總統可決定再延長14天。

目前尼坦雅胡已獲得30位死忠黨籍議員支持，並可望獲得代表極端正統猶太教各黨的16位議員，以及來自極右派宗教錫安主義（Religious-Zionist）政黨聯盟的6位議員相挺。

也就是說，目前尼坦雅胡已掌握52席，距離過半隻差9席。

由於反尼坦雅胡陣營的意識形態分歧而無法產生共主，可能還是尼坦雅胡會獲得最多議員的推薦。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP