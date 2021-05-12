以色列與巴勒斯坦衝突 增至56死

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（法新社特拉維夫12日電） 以巴暴力衝突升溫，至今已奪走56人性命、逾330人受傷。以色列防長甘茨今天誓言，在考慮停火前，將繼續攻擊加薩走廊的巴勒斯坦好戰團體，以期帶來「全面而長期的平靜」。

不停的火箭射擊以及猶太人與阿拉伯人混居的城鎮發生動亂，令人日益擔心，眼前暴亂恐將惡化為「全面戰爭」。

以色列軍方表示，巴勒斯坦好戰團體哈瑪斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰（Islamic Jihad）組織自10日起已發射超過1000枚火箭，其中數百枚瞄準特拉維夫（Tel Aviv），當地徹夜響起空襲警報。

以軍指出，這些火箭有850枚射入以色列境內或遭以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截，其餘則落入加薩（Gaza）。

以色列軍方也對哈瑪斯控制的加薩走廊發動數百次空襲，鎖定他們口中的巴勒斯坦軍事目標。被以色列封鎖的加薩走廊擁有200萬人民。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）今天視察被巴勒斯坦火箭擊中的南部城市阿什克隆（Ashkelon）。他說：「軍方會繼續攻擊，以實現全面且長期的平靜。我們唯有在達成那個目標後，才能談論停火。」

在以色列各地若干猶太人與阿拉伯人混居的城鎮，揮舞巴勒斯坦旗幟的抗議民眾焚燒汽車和房舍、與以色列警方衝突，並攻擊猶太駕駛人，令人擔心動亂會不斷擴大。

警方表示，在兩個族群混居的以色列洛德市（Lod），「一些阿拉伯居民發起了大規模暴動」，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布當地進入緊急狀態。

面對以巴目前情勢，列強都表達日益憂心，聯合國安全理事會（UN Security Council）準備就這場血腥危機再度召開緊急會議。聯合國中東和平進程協調員文內斯蘭（Tor Wennesland）並警告，情勢「即將演變成全面戰爭」。

英國首相強生（Boris Johnson）呼籲以巴雙方「懸崖勒馬」和「展現自製」。國際刑事法院（ICC）首席檢察官班索達（Fatou Bensouda）對情勢惡化表示關切，並說，也許有人已犯下「罪行」。

以巴之間這波7年來最嚴重的衝突，始於耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）上周末爆發的動亂。

衝突迄今已在加薩走廊釀成至少48死，包括14名孩童；約旦河西岸（West Bank）也有3名巴勒斯坦人喪生，另有5名以色列人死亡。

目前為止還有至少230名巴勒斯坦人受傷，許多傷者是從悶燒的建物廢墟中被救出。以色列方面則有超過100人受傷，全國居民已接獲命令，必須尋找掩護。

© 2021 AFP