以色列證實 境內出現首起Delta亞變異株病例

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（法新社耶路撒冷20日電） 以色列衛生部表示，國內已證實出現一起先前若干歐洲國家通報的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株的亞變異株（subvariant）病例。

以色列衛生部昨天晚間透過聲明表示：「在歐洲幾個國家境內發現的AY 4.2.變異株，已經在以色列現蹤。」

衛生部指出，帶有這種病毒的是一名從歐洲入境的11歲男童，還說這起病例是在特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport）發現。

AY 4.2.變異株已數度在英國現蹤。

倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授巴盧（Francois Balloux）向法新社表示，這種亞變異株相當罕見，似乎不像其他變異株一樣具有大幅增加傳染的風險。

AY 4.2.變異株現蹤之際，以色列病例下滑，正在考慮針對觀光業鬆綁限制。

當局積極對以色列公民展開輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗追加劑接種行動，使染疫人數下滑。

以色列8月底、9月初時，單日新增病例曾超過1萬1000起；當局今天通報過去24小時新增1487起COVID-19病例。

© 2021 AFP