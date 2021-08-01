以色列防疫趨嚴 數百人示威抗議

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（法新社特拉維夫31日電） 以色列COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）確診數與住院數雙雙飆升到數月新高，數百人今天在特拉維夫示威，抗議新防疫限制以及施打疫苗措施。

示威者今天揮舞寫着「沒有疫情，這是騙局」的標幟，高舉譴責疫苗的字板，一張海報甚至把疫苗比做納粹。

以色列衛生部今天通報昨天新增2435例確診，為3月以來新高，這是因為更具傳染力的Delta變種病毒侵襲推高了確診數。昨天住院人數則為326人，為4月以來新高，但比1月高峰時每日新增2000多人的數字低許多。

以色列最近開始替年長者施打疫苗追加劑，並重新實施室內口罩令，恢復「綠色通行證」（Green Pass）等防疫限制，也就是進入健身房、餐廳和旅館等室內設施都需要出示疫苗施打證明。

以色列領先全球的疫苗施打率一度讓每日新增確診從1萬例降到不到100，但最近感染人數又見急速回升。

衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）告訴以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV），希望能在公共衛生與生計間取得平衡。他說：「經濟必須維持開放，我不希望封城，我會盡量避免封城，一切維持開放，但我們需要口罩和疫苗。」

以色列930萬人口近6成已打完2劑疫苗，大部分打的都是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech合作的疫苗，但目前仍有約100萬人有施打資格者拒絕接種。

© 2021 AFP