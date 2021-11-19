以色列防長官邸遭間諜滲入 據稱與伊朗有關

（法新社耶路撒冷18日電） 以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）官邸聘用的一名清潔人員今天遭控企圖替駭客組織「黑影」（Black Shadow）擔任間諜，據稱該組織與伊朗有關聯。

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根據以色列司法部公布的起訴書內容，37歲的中部羅德市（Lod）居民戈羅喬夫斯基（Omri Goren Gorochovsky）於本月4日遭逮捕。

逮捕令指出，戈羅喬夫斯基前科累累，包括5次定罪，也曾因搶劫銀行等各種犯行吃過牢飯，因此讓人對他如何能被雇來在以色列最高層級安全官員的宅邸工作一事起疑。

起訴書指出，戈羅喬夫斯基和他的夥伴在甘茨位於特拉維夫近郊羅希海英（Rosh Haayin）的官邸擔任清潔工。

上個月底，「黑影」駭客自稱鎖定以色列網路服務供應商發動網攻，廣泛吸引媒體關注。在戈羅喬夫斯基的起訴書中，黑影被描述為「與伊朗有關」。

這起備受矚目的網攻事件發生後，戈羅喬夫斯基據稱於10月31日或這天前後主動透過通訊軟體Telegram聯繫黑影，提議可以從甘茨的官邸傳遞情報。

以色列表示，這位嫌疑人使用化名，「表示自己在國防部長家中工作，還提到他能以各種方式協助該組織」。

根據起訴書內容，戈羅喬夫斯基告訴黑影代表，他打算利用USB裝置植入惡意軟體，藉此向黑影傳遞情報來索討「一筆錢」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

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