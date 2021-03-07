以色列餐館酒吧恢復營業

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（法新社耶路撒冷7日電） 以色列已有40%人口已完成兩劑疫苗的接種，今天朝後疫情正常生活再邁出一步，餐館、酒吧和咖啡館對已接種疫苗的「綠色護照」持有者開放。

從以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上傳臉書的影片，可以看到他在耶路撒冷一家咖啡館用甜點時說：「我們活過來了」。

去年12月展開疫苗施打計畫的以色列，目前已經有超過370萬人完成兩劑輝瑞（Pfizer）與BioNTech疫苗的接種。以色列總人口約900萬人。

以色列國內已接種第一劑疫苗者近500萬人。

以色列上月推出綠色護照計畫，允許能證明完成疫苗接種的人和曾感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）痊癒者，前往健身房、游泳持和其他設施，只是人數受到限制。

然而，今天重新開放餐館、酒吧等服務業更受到各界高度預期，因為這代表和許許多多以色列人日常生活息息相關的服務業恢復營運。

目前餐館只能開放客容量的75%，人數上限為100人，每張桌子必須距離2公尺

現在持有綠色護照者也可以到酒吧點杯飲料，但還不能和隔壁的陌生人聊天。因為當局規定兩個位置之間必須保留一個空位，除非客人是同住者才能坐在一起。

露天座位的餐飲則不需出具綠色護照。

好幾個月沒到教室上課的許多學生也將開始在本周重返學校；飯店舉辦活動的場所、運動設施和參拜場所也對持有綠色護照者開放，但仍有相關限制。

由於機場關閉而滯留海外的以色列人，本周也開始獲准返國，今天開放1000人入境。

© 2021 AFP