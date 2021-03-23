以色列2年內第4次大選 尼坦雅胡盼就此化解危機

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（法新社耶路撒冷23日電） 以色列今天舉行兩年內第4次大選，若現任總理尼坦雅胡這次仍無法掌控國會過半席次，或是他的政敵也無法結盟，可能還得再選下去。尼坦雅胡表示，希望這次選舉能化解危機。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以色列歷來在位最久的總理，而且仍是最受歡迎的政治人物，不過已經好幾年都無法組成力挺他的穩定執政多數政府。

雖然選前各項民調預測，尼坦雅胡領導的右翼聯合黨（Likud party）可望贏得最多席次，但是這位現年71歲的總理將需結盟友黨，才能掌握國會過半。以色列國會總席次120席。

也就是說，以色列這次國會大選將產生3種可能的結果：再度由尼坦雅胡領導執政聯盟；只為了拉下尼坦雅胡才團結在一起的在野陣營組成意識形態南轅北轍的聯合政府；或者面臨第5度大選。

此外，目前法院正在審理尼坦雅胡被控收賄、詐欺與背信案，這些指控他矢口否認，卻助長每周聚集在他耶路撒冷宅邸外的抗議行動。

若是這次改選尼坦雅胡無法在國會掌控61席，而他的政敵又無法達成結盟共識，以色列舉行3年內第5次國會大選並非不可能。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）政治系教授拉哈特（Gideon Rahat）表示，這可能是尼坦雅胡樂見的，因為繼續執政就是他的主要目的，必要時就是擔任過度總理等待下次選舉也行。

拉哈特說，尼坦雅胡「很可能投入第5次、第6次或第7次選舉」。

不過，尼坦雅胡今天表示，希望這次選舉就能終結這次前所未見的政治危機時期。他說：「我希望這是最後一次選舉。」

© 2021 AFP