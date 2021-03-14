以色列2年內4度大選 尼坦雅胡盼挾疫苗政績勝選

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（法新社耶路撒冷14日電） 以色列本月將舉行2年內第4度選舉，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）冀望挾疫苗注射速度領先全球的政績，贏得大選並達成一個不易實現的目標，即組成多數政府。

以色列上一次大選是在一年前，當時無論是右派的尼坦雅胡，或他的中間派對手甘茨（Benny Gantz），都再度未取得足夠的支持，以組成至少擁有國會61席的多數政府。

然而，從那時候開始，全球和以色列政壇都出現天翻地覆的改變。

上次大選後沒幾周，以色列就進入三波防疫封鎖措施中的第一波。

去年5月，尼坦雅胡和甘茨組成團結政府。兩人表示，在疫情帶來空前的公衛和經濟威脅下，以色列亟需政治穩定。

然而，原本要持續3年的聯盟去年12月宣告破裂，當時尼坦雅胡拒絕批准2021年預算，迫使以色列在今年3月23日改選。

尼坦雅胡、甘茨、其他政壇領袖和選民都曾經對似乎永無止盡的選舉循環表達過沮喪。

不過，精明的政壇老將尼坦雅胡希望利用領先全球的疫苗接種政績，在這次改選跨越國會多數的界線。

71歲的尼坦雅胡是以色列在位最久的總理，也和4個阿拉伯國家達成歷史性的關係正常化協議。

尼坦雅胡宣稱，以色列和阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥以及蘇丹達成的協議，標誌着中東地區進入新時代，也讓過去堅稱巴勒斯坦衝突沒有解決前以色列和阿拉伯世界的關係不會改善的人無話可說。

儘管尼坦雅胡顯然有種種政績，但民調顯示選舉結果依舊是未定之天，尼坦雅胡籌組政府之路仍有變數。

© 2021 AFP