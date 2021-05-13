以軍集結邊界 似將攻入加薩

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（法新社特拉維夫13日電） 以色列軍隊今天在加薩邊界集結，似將展開地面作戰，巴勒斯坦好戰分子繼續以火箭轟擊以國。雙方的激烈戰事引起國際關切，也引發以國猶太和阿拉伯居民的衝突。

以色列軍方發言人說，以國沿着加薩邊界部署了戰鬥部隊，這些部隊正「準備展開地面作戰」，令人想起2014年以及2008－2009年的加薩戰爭。

加薩衛生當局表示，他們正對昨夜一些人的喪生原因進行調查，這些人可能吸入了有毒氣體。從死者採集的檢體正在化驗中，目前尚無定論。

巴勒斯坦好戰團體哈瑪斯組織（Hamas）表示，在先前已對特拉維夫（Tel Aviv）附近主要機場發動數波火箭攻擊後，今天朝以國南部埃拉特市（Eilat）附近的拉雷機場（Ramon）發射了一枚龐大的火箭，重達250公斤。哈瑪斯要求「所有國際航空公司，立即停止飛往以色列的一切航班」。

英國航空公司（BA）今天取消了往返特拉維夫的航班，美國聯合航空公司（United Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）和美國航空公司（American Airlines）昨天和今天也取消了飛往特拉維夫的航班。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）已下令安全部隊「大規模增援」，以平息境內猶太和阿拉伯居民間的暴力衝突。各地警局遭到攻擊，以、阿雙方民眾遭到殘忍毆打。（譯者：張佑之）

© 2021 AFP