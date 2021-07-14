任先發投手又打第一棒 大谷翔平明星賽展二刀流實力

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（法新社丹佛13日電） 大谷翔平今天在MLB明星賽展現「二刀流」實力，除擔任先發投手，還打先發第1棒，寫下明星賽歷史的一頁。

繼昨天的全壘打大賽後，美國職棒大聯盟MLB明星賽今天持續在科羅拉多洛磯主場進行。

全壘打大賽眾所矚目的觀戰焦點，洛杉磯天使的「二刀流」好手大谷翔平，今天仍是球迷觀戰的重點，因為他是史上第1個在明星賽同時以投手和打者身份入選的球員，因此今天將破天荒在明星賽又投又打。

在這場棒球饗宴中，大谷翔平將擔任美國聯盟先發投手，同時也被排在美聯先發打線中的第1棒。

明星賽之前，大谷翔平13次站上投手丘全部都是先發，投67局有87次三振、35次保送，被打46支安打丟掉28分，其中26分是自責分，戰績是4勝1敗，防禦率3.49 。

站上打擊區的大谷翔平表現更為驚人，明星賽前出賽84場，301個打數揮出84支安打，有70分打點，打擊率是2成79。他揮出的安打中，有33支是全壘打，這個成績現在於全MLB排名第1。

大谷翔平昨天參加全壘打大賽，是奪冠呼聲最高的球員，可惜在首輪與華盛頓國民第8種子蘇鐸（Juan Soto）的對決中，他們先各擊出22支全壘打戰成平手，加賽又各揮6轟再度打平，最後各打3球決勝負的階段，蘇鐸揮出3支全壘打，大谷翔平第1次揮擊就失手，因此意外出局。

© 2021 AFP