企業巨擘拚凈零排放 碳補償是蓬勃市場還是漂綠？

（法新社格拉斯哥11日電） 自願性碳補償在聯合國氣候峰會上備受熱議；企業透過植樹抵銷其二氧化碳排放，但環保人士警告這有漂綠之嫌，並指此類造林計畫，恐降低對抗氣候變遷所須減排的重要性。

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以下為碳補償的相關概念：

● 何謂碳補償（Carbon Offset）？

法新社報導，碳補償（carbon offsetting）是指企業尋求透過投資減少其他地方溫室氣體排放的計畫，來抵銷自身排放量。

碳補償機制包括投資可再生能源或紅樹林等天然碳彙，以及種植樹木。近年，碳污染者甚至可以付款給運用直接空氣捕獲技術，將捕捉到的二氧化碳存於地下或轉化為顆粒燃料的企業。

在歐盟排放權交易制度（Emissions Trading Scheme）等強制性措施下，企業有義務減少碳排，或是它們也可以透過自願性碳市場獲得碳權。

隨着愈來愈多企業承諾在2050年前實現凈零排放，其中不少公司在達成目標之路上，對碳補償的仰賴程度大大提升。

● 碳補償蔚為風潮？

世界各地航空公司的2050年前減排計畫中，都包括碳補償；科技巨擘微軟（Microsoft）計畫植樹，不僅是為了在2030年前實現碳中和，也為抵銷公司自1975年成立以來的所有碳排。

能源巨頭殼牌（Shell）、英國石油公司（BP）和埃尼集團（Eni）也非常依賴植樹造林計畫。

法國道達爾能源（TotalEnergies）8日表示，將於未來十年，在剛果共和國4萬公頃土地上種植4000萬棵樹。

英國央行英格蘭銀行前總裁卡尼（Mark Carney）表示，碳交易市場正在蓬勃發展。他說，市場規模在2030年前可能高達1000億美元，相較於2018年的3億美元，可謂突飛猛進。

● 碳補償的永續性？

環境監督機構表示，碳補償並非可行的獨立解方，企業首先必須減少自身溫室氣體排放。

樹苗需多年生長，也無法永遠存活，再造林恐迫使人民遷徙，隨全世界人口不斷成長，用地緊繃，新的森林可能無處生長。

「原住民環境網絡」（Indigenous Environmental Network）和「原住民氣候行動」（Indigenous Climate Action）表示，碳補償是「一種錯誤的解決方案…給了污染者繼續污染的藉口」。

2015年巴黎氣候協定主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）也示警「漂綠」。她表示：「許多企業，特別是石油和天然氣公司，在它們的碳中和計畫中包含了許多碳抵消。但研究表明，當前的抵消並沒有大幅降低排放。」

● 碳補償的監管？

專家指出，自願性碳市場正在起飛，並可能將持續成長。

英格蘭銀行前總裁卡尼和渣打銀行執行長溫特斯（Bill Winters），成立了「擴大自願碳市場工作組」（Taskforce for Scaling Voluntary Carbon Markets），盼透過將市場標準化，使碳補償更具投資性。

「行動援助」（ActionAid）和綠色和平組織人士上周譴責這項倡議是「騙局」。

碳補償計畫驗證機構Verra負責人安托尼奧利（David Antonioli）表示，非政府組織的擔憂是「合理的」。

不過，安托尼奧利表示，他和其他人正在努力為碳補償計畫建立「最低績效水準」。

他建議消費者保護機構可以協助查核企業是否如實抵銷了它們聲稱的碳排量。

非營利組織「碳市場觀察」（Carbon Market Watch）表示，各國應從國家層級進行監督，例如監管與氣候行動有關的企業廣告。

© 2021 AFP