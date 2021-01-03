企業透明法通過 美國關閉全球洗錢逃稅重要管道

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（法新社華盛頓2日電） 美國一項新法關閉了全球洗錢和逃稅行為一條重要管道，因新法要求美國空殼公司必須向當局揭露所有人身分。這類公司被用來藏匿數以十億美元計的財富。

美國國會1日晚間推翻總統川普（Donald Trump）的否決，再度通過2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21），其中包括「企業透明法」（The Corporate Transparency Act）。

此法強迫空殼公司背後的「受益所有人」（beneficial owner），必須向美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」（FinCEN）通報自己的身分。

雖說法律仍保障這些人不被大眾所知，只有財政部和執法單位握有讀取FinCEN資料庫的權限，但金融體系透明化的倡議者說，這已使打擊貪官、組織犯罪和逃稅富人獲得長足進展。

過去這些人得以匿名藉由全球最大經濟體美國，來洗白自己的可疑財富。

積極遊說通過此法的團體FACT Coalition執行長葛瑞（Ian Gary）表示：「專家多年來經常把匿名空殼公司…列為我國洗錢防治的最大弱點。」

「這是我們所能採取的最重要一步，得以加強保障我國金融體系免受濫用。」

據聯合國（UN）估計，每年有8000億至2兆美元透過全球金融體系進行洗錢。

各界焦點多擺在巴拿馬和開曼群島等避稅港（tax haven），但專家指出，美國經濟規模龐大，加上得以在不被注意的情況下吸取數以十億美元計的能力，使美國成為把非法資金轉變成合法資產的重要關鍵。

非營利組織「租稅正義聯盟」（Tax Justice Network）2020年初曾點名開曼群島和美國，指它們是助人隱匿財產不被執法與稅務單位所知的全球最重要地方。

© 2021 AFP