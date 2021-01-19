伊布傷愈復出獨中兩元 AC米蘭重回義甲龍頭

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（法新社米蘭18日電） 老當益壯的伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）今天在睽違兩個月的再度先發梅開二度，幫助作客的AC米蘭2比0擊敗卡利亞里，再次甩開同城宿敵國際米蘭獨居義甲榜首。

39歲的伊布是去年11月22日出戰拿坡里時拉傷大腿，雖然當天他也是獨進兩球，但仍中途傷退，直到今天重返賽場，並證明傷勢已完全復原。伊布本季在8場出賽轟進12球，5次演出梅開二度，幾與巔峰相差無幾。

AC米蘭為把握本季大復活的機會重登榮耀，現還打算網羅曾效力義甲尤文圖斯與德甲拜仁慕尼黑的克羅埃西亞前鋒曼祖基奇（Mario Mandzukic）。

伊布今天第7分鐘罰進12碼，第52分鐘時又轟進保險分。

國際米蘭昨天2比0擊敗強敵尤文圖斯，積分追平AC 米蘭並列龍頭，A米今天贏球後再次甩開同城宿敵，繼續朝2011年以來第一座義甲冠軍邁進；2011年也是伊布前次效力A米時的最後一年。

A米教頭皮奧利（Stefano Pioli）說：「這一勝對我們的意義遠大於對國米，我們全隊都想讓A米重返榮耀，現在起所做的一切全都只為封王。

© 2021 AFP