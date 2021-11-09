伊布傷愈歸陣瑞典 笑稱自己身老心不老

（法新社斯德哥爾摩8日電） 瑞典足球傳奇老將伊布拉欣莫維奇今天對終於傷愈歸陣國家隊感到開心，之前沒能幫上忙讓瑞典今夏2020歐國杯提早淘汰，這回要幫球隊好好打接下來的2022世界盃資格賽。

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目前效力義甲AC米蘭的伊布（Zlatan Ibrahimovic）5年前從國家隊引退，但在今夏歐國杯前宣布重披國家隊戰袍。但穿回國家隊球衣後，伊布只在今年3月踢了兩場世足資格賽，之後就受傷，也沒能在歐國杯時為瑞典效力。

瑞典11日將在世足資格賽對陣喬治亞，3天後出戰強敵西班牙。高齡40歲的伊布今天說：「我對終於能傷愈歸隊感到開心，這段養傷過程不輕鬆，且說實在的，我現在還不到百分之百的狀態。」

伊布生涯效力瑞典隊118場，有62顆進球。儘管身手還未達最佳狀況，但他說只要總教練安德森（Janne Andersson）需要，隨時可以上陣。

伊布說：「傷愈後不該推拖，且人人都想上場。我雖然心態還年輕且越來越帥，但畢竟歲月不饒人，好在我如今更清楚自己身體狀況，只要總教練一聲令下，我義不容辭。」

瑞典隊目前在世足資格賽以15分積分在歐洲區B組暫居第一，領先13分的西班牙、9分的希臘。

由於分組榜首直接晉級明年卡達世足會內賽，瑞典14日對西班牙誰贏誰就能先晉級。

© 2021 AFP