伊布重披國家隊戰袍 世足會外賽瑞典首勝

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（法新社斯德哥爾摩25日電） 瑞典足球球星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）睽違5年再披國家隊戰袍出賽，並助攻給隊友踢進致勝球，幫瑞典在世足會外賽1比0擊敗喬治亞。他說今晚彷佛重回國腳處女秀。

現年39歲的伊布前次身穿瑞典黃衣戰袍已是2016年歐國杯時，2016歐國杯結束他一度宣布自國家隊退休，月前才決定復出，今天這場歐洲區會外賽B組開幕戰是他第117場國家隊出賽。

伊布第35分鐘助攻給克勞森（Viktor Claesson）破門，瑞典終場就靠這球勝出；B組另有西班牙、希臘、科索沃，瑞典下一戰將在28日對科索沃。

賽後伊布接受瑞典電台（Sverige Radio）訪問時說：「感覺好極了，跟我國手生涯第一戰的感覺差不多，腎上腺素大爆發。」

「我覺得還可以做到更多，但今天有贏球，這才是最重要的事。」

保有瑞典隊史最多進球紀錄的伊布，今晚與21歲的伊沙克（Alexander Isak）組成雙箭頭，頗有傳承意味。其實今天開賽第6分鐘伊布大有機會踢進國家隊生涯第62個進球，可惜球以些微角度從門柱旁滑過。進球的克勞森，國家隊生涯兩戰為瑞典踢進兩球，儼然球隊新台柱。

© 2021 AFP