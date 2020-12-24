伊拉克使館遭火箭攻擊 川普：若有公民身亡向伊朗究責

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（法新社華盛頓23日電） 伊朗最高將領遭美國空襲狙殺即將滿一周年，美國總統川普今天警告，如果有美國人在伊拉克遭遇攻擊死亡，他將要求「伊朗負起責任」。

川普在推特上說：「我們駐巴格達大使館20日遭遇多枚火箭攻擊。」這場攻擊造成大使館建築受損，但沒有人員身亡。

他又說：「猜猜看這些火箭來自哪裡：伊朗。」

川普說：「現在我們聽聞美國人在伊拉克遭遇更多攻擊。」他接着「對伊朗提出一些友善的建議：如果有一名美國人身亡，我將要求伊朗負起責任，最好三思」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已將矛頭指向伊朗，負責中東地區的美國軍方司令部表示，這起火箭攻擊「幾乎肯定是受伊朗支持、為非作歹的民兵團體發動的」。

美軍在聲明中說，這起攻擊雖「未造成美國人員受傷或身亡」，卻導致美國大使館建築受損，顯然無意避免人員傷亡。

美軍又說：「如果有任何美國人因為這些受伊朗支持、為非作歹的民兵團體而死亡，美國將要求伊朗負責。」

伊朗21日呼籲美國不要升高「緊張情勢」。

2020年1月3日，川普下令發動無人機攻擊，擊殺當時在伊拉克首都巴格達的伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。在這起空襲前，獲伊朗支持的民兵團體朝伊拉克的美國目標發射火箭，跟美國駐巴格達大使館最新遭遇的攻擊行動很像。

蘇雷曼尼遭狙殺後，整個中東地區劍拔弩張，擔憂緊張情勢將失控，所幸這個情況沒有發生。

不過，隨着美國空襲即將屆滿一年，川普在卸任前最後幾周，仍堅持對伊朗政權實施「最大壓力」政策，使得雙方緊張情勢再度升高。

© 2020 AFP