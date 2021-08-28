伊拉克峰會前夕 馬克宏警告IS構成威脅

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（法新社巴格達28日電） 伊拉克峰會籠罩在塔利班掌管阿富汗和喀布爾機場恐怖攻擊的陰影下，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在峰會前，警告伊斯蘭國（IS）構成威脅。

主辦單位對伊拉克峰會議程三緘其口。長期來一直是聖戰士武裝組織受害者的伊拉克，設法成為阿拉伯國家和伊朗之間的調解人。

馬克宏在峰會前和伊拉克總理哈德米（Mustafaal-Kadhemi）會面後說：「我們都知道我們不該掉以輕心，因為IS依然是個威脅，我知道對抗這些恐怖組織是你們政府的優先事項。」

哈德米回應說，伊拉克和法國「是這場對抗恐怖主義戰爭的重要夥伴」。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）將出席這場峰會，區域宿敵伊朗和沙烏地阿拉伯外交部長也會出席。

阿拉伯聯合大公國總理穆罕穆德（SheikhMohammed bin Rashid Al-Maktoum）和科威特總理哈立德（Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah）也料將出席峰會。

哈德米身邊的消息人士曾表示，伊拉克正尋求扮演「具有凝聚作用的角色」，以處理衝擊這個區域的危機。

© 2021 AFP