伊拉克民眾聚集 抗議美國一年前無人機刺殺行動

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（法新社巴格達3日電） 伊朗備受尊崇的指揮官蘇雷曼尼和伊拉克指揮官穆罕迪斯一年前遭美國無人機擊殺，數以千計為此事哀悼的伊拉克民眾今天在示威活動中高喊着「復仇」、「向美國說不」。

法新社報導，親伊朗的抗議人士中，許多人穿着一身黑，聚集在巴格達市中心的解放廣場（Tahrir Square）。他們也譴責伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）是「懦夫」、「美國佬的代理人」。

最近幾天，在伊朗、敘利亞、黎巴嫩、葉門等地的支持者，都在紀念這個巴格達機場無人機攻擊事件滿周年的日子。這起事件在去年初讓美國和伊朗瀕臨戰爭邊緣。

數以千計為此哀悼的民眾昨晚聚集在巴格達國際機場附近。一年前，美國的無人機就是在這座機場空襲兩輛車，擊殺蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）和穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

在仍有彈痕的牆壁附近的示威現場，民眾於燭光下向他們的「烈士」致敬，並譴責美國是「大惡魔」。

最近美國B-52轟炸機在1個月內兩度飛越波斯灣地區，但據報美國也下令尼米茲號（Nimitz）航空母艦駛離波斯灣，讓部分人士解讀為衝突降溫的跡象。

伊朗支持的黎巴嫩什葉派組織「真主黨」（Hezbollah）領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）今天表示，蘇雷曼尼的死是「一大打擊」，但讓美軍撤離中東地區仍是「既定目標」。

他在電視談話中說：「任何以為謀殺、暗殺、戰爭、圍攻及制裁將影響抵抗決心的人，都是有所誤解。」

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）昨天誓言，要是敵方採取任何行動，他們將以「對等、果斷、強力打擊」回應。

© 2021 AFP