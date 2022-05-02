伊拉克沙塵暴再現 數十人住院機場停擺

（法新社巴格達1日電） 伊拉克再度出現沙塵暴，今天厚厚的橘色沙塵更讓數10人出現呼吸道問題而住進醫院，機場也被迫停擺。

廣告 繼續瀏覽後續

伊拉克的中部和西部，共有數十人因呼吸系統問題而住院。

一層厚厚的橘色沙塵落在伊拉克首都巴格達的街道和車輛上，也飛進當地居民的家中。

氣象單位表示，巴格達和什葉派（Shiite）聖城納加夫（Najaf）的機場，都因能見度過低而迫使航班暫時停飛，而這種現象預計會持續到2日。

民航局發言人告訴法新社說：「受制於沙塵暴，巴格達和納加夫機場的航班暫時無法起降。」

目前的能見度不到500公尺，一旦天氣情況好轉，航班預料將會恢復。

一名衛生官員表示，納加夫的幾家醫院，共收治了63名因沙塵暴導致呼吸系統疾病的人。他補充道，大多數的人在接受適當的治療後就離開了。

在伊拉克西部的安巴省（Anbar），另有30人住院。

伊拉克4月遭連串沙塵暴重創，讓巴格達、納加夫、阿比爾（Arbil ）等地的航班停飛，並有數十人因此而住院。

伊拉克氣象局先前已經告訴法新社，「由於乾旱、沙漠化、降雨量日益減少」，沙塵暴預料將會愈來愈頻繁出現。

伊拉克尤其容易受到氣候變遷的影響，近年來已創下降雨量新低和氣溫新高紀錄。

專家表示，這些可能會為伊拉克這個飽受戰爭傷害的國家帶來社會和經濟上的災難。

世界銀行（World Bank）去年11月曾提出警告，由於氣候變遷之故，伊拉克的水資源2050年前將減少20%。

© 2022 AFP