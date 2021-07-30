伊拉克軍方直升機墜毀 被地面炮火擊落

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴格達29日電） 伊拉克軍方今天表示，一架執行「戰鬥任務」的直升機在巴格達以北墜毀，機上5名軍人死亡。維安消息來源證實，那架直升機被地面炮火擊落。

法新社報導，軍方指出，那架直升機在薩拉赫丁省（Salaheddin）城鎮阿邁爾利（Amerli）附近墜毀。伊拉克部隊屢屢在當地執行任務，掃蕩疑似伊斯蘭國組織（Islamic State）的潛伏小組。

派駐巴格達的記者取得的畫面顯示，消防隊員設法撲滅直升機殘骸的火勢。

維安消息來源告訴法新社，當時有兩架直升機在當地檢查高壓電塔，其中一架墜毀。數月以來，盤據當地的「聖戰士」時常攻擊高壓電塔。

2017年，伊斯蘭國組織喪失在伊拉克境內最後根據地，此前歷經長達3年的血戰，徹底摧毀伊斯蘭國組織的期盼，也就是建立橫跨敘利亞邊境的「哈里發國」（caliphate）。

不過聖戰士的潛伏小組仍躲在沙漠與山區，作為對伊拉克境內城市發動攻擊的跳板。

7日19日，巴格達什葉派（Shiite）穆斯林區的市集遭到自殺炸彈攻擊，造成30人死亡，由遜尼派（Sunni）極端分子組成的伊斯蘭國組織聲稱是他們所為。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP