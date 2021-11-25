伊拉克飛機啟程飛往白俄 將載回逾600移民

（法新社巴格達25日電） 伊拉克交通部表示，兩架伊拉克班機今晚啟程飛往白俄羅斯，準備載回逾600名困在白俄與波蘭邊界的伊拉克人。

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數以千計的移民已在白俄邊界紮營數周，希望進入歐洲聯盟（EU）。不過，上周已有數百名伊拉克人志願搭乘遣返班機從白俄飛回國，其中多半是庫德族人。

伊拉克官方新聞通訊社報導，外交部發言人沙哈夫（Ahmed al-Sahaf）表示，這次共有617人會被遣返。

伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan）對外媒體關係負責人加夫瑞（Lawk Ghafuri）告訴法新社，首架班機預計午夜過後降落在自治區首府阿比爾（Arbil）。

18日共有431名伊拉克人從白俄搭機返回伊拉克，許多人心裡五味雜陳。

他們之中的多數人表示，自己已用光積蓄、賣掉值錢物品，甚至是去貸款，只為逃離伊拉克的經濟困境，在歐盟展開新生活，但他們從未能夠跨過歐盟邊界。

西方國家指控白俄把中東為主的移民帶進歐洲，對移民謊稱他們能進入波蘭與立陶宛等歐盟國家。

白俄羅斯矢口否認上述指控，並批評歐盟不接納移民。

援助團體表示，自今年夏天這波危機開始以來，邊界兩側已有至少11名移民死亡。援助團體也批評波蘭政府把移民趕回邊界另一側的政策。

© 2021 AFP