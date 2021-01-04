伊朗再推進濃縮鈾工作 2015年核子協議瓦解

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（法新社巴黎4日電） 伊朗2015年與列強達成的核子協議，在美國2018年5月單方面退出後，逐漸分崩離析。今天伊朗宣布恢復提煉純度20%的濃縮鈾，讓協議再遭打擊。

政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）證實，伊朗上午已在德黑蘭（Tehran）以南福爾多（Fordow）地下核設施展開提煉濃縮鈾的工作，數小時後就可提煉出首批純度20%的濃縮鈾。此舉嚴重違反2015年的核子協議。

以下是法新社整理這份協議逐步崩解的歷程：

● 美國退出協議

2018年5月8日，美國總統川普（Donald Trump）使美國退出核子協議。此協議當初是由伊朗與聯合國安全理事會（UN Security Council）5個常任理事國━英國、中國、法國、俄羅斯、美國，再加上德國協商而成。

川普表示：「在現行協議衰敗腐朽的架構下，我們無法避免伊朗製造核彈。」

● 美國制裁

2018年8月和11月，華府恢複製裁伊朗以及跟伊朗有關的公司，明顯打擊到伊朗重要的石油業和中央銀行。

大型國際企業紛紛停止在伊朗的活動與計畫。

2019年5月，華府結束部分國家購買伊朗原油免受制裁的豁免權。

● 伊朗開始收回部分承諾

同月伊朗首度宣布收回核協議部份承諾，試圖施壓歐洲簽署國協助伊朗規避制裁。

川普接着又制裁伊朗鋼鐵與礦業。

同年7月，德黑蘭當局表示已使濃縮鈾儲量和純度超過核子協議規定的上限。

● 伊朗採取更多動作

2019年9月，國際原子能總署（IAEA）證實伊朗已開始使用先進的濃縮鈾離心機。

同年11月4日，德黑蘭表示濃縮鈾產量增加了10倍，並已研發出兩款新型先進離心機。

同月稍晚，伊朗第4度收回協議部分承諾，恢復在福爾多進行濃縮鈾工作，同時表示重水儲量已超過核協議的限制。

● 更多離心機

2020年1月，美國以無人機在伊拉克首都巴格達（Baghdad）擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（QasemSoleimani）後，華府與德黑蘭的緊張關係急速升溫，雙方針鋒相對。

伊朗在1月5日第5度宣布收回協議部分承諾，不再遵守濃縮鈾離心機數量限制。

● 爭議機制

2020年2月14日，伊朗要求歐洲給予重大經濟利益，以換取伊朗部分或全然恢復遵守協議。

3月31日，歐洲簽署國表示已送出醫療物資到伊朗。這是協助規避美方制裁的「支援貿易通彙工具」（INSTEX）設置後，第一項依此機制進行的交易。

● 再次超限

5月27日，華府停止讓核協議簽署國豁免制裁。

國際原子能總署6月表示，伊朗累積的濃縮鈾已是核協議上限的近8倍，還阻擋外界檢查重要場址。原能總署並通過決議批評伊朗，為2012年以來首見。

● 美國受挫

8月14日，美國提案要求針對伊朗延長一項10月將到期的武器禁售令，遭聯合國安理會駁回。

8月20日，美國正式啟動一項爭議機制，意圖對伊朗恢復實施聯合國的制裁。此舉立即遭受歐洲與其他強國反對。

9月4日，國際原能總署表示，伊朗已允許稽查人員進入境內兩處場址的其中一處。原能總署說，伊朗的濃縮鈾庫存已是2015年核協議上限的10倍以上。

● 美國片面恢復聯合國對伊朗制裁

9月20日，華府片面宣布恢復聯合國所有對伊朗的制裁，並承諾將懲罰違反者。

聯合國安理會幾乎全面拒絕接受此舉的法律論據。

翌日，美國點名27個人士或實體，表示他們將受到聯合國制裁，其中包括伊朗國防部與伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization），以及委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

● 緊急局勢再度升高

川普在白宮的最後時日，兩國緊張關係迅速升溫。德黑蘭今天宣布在福爾多展開工作，提煉純度20%濃縮鈾，進一步打擊核子協議。

© 2021 AFP