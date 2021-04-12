伊朗原子能組織：核設施遭恐怖行動攻擊

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（法新社德黑蘭11日電） 伊朗原子能組織今天表示，納坦茲（Natanz）核子設施遭到恐怖分子攻擊。伊朗原子能組織數小時前才表示，納坦茲設施發生停電事故。

伊朗原子能組織（Iran Atomic Energy Organisation）首長沙列西（Ali Akbar Salehi）透過國家電視台發布聲明，譴責「徒勞無功的」行為，並敦促國際社會「正視這種反核恐怖主義」。

沙列西說，這場攻擊是由「反對本國工業與政治進展者」所發動，他們的「目的是要阻止蓬勃核子產業的發展」。但他並未明確指出是哪個國家或實體發動這起破壞事件。

伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）稍早通報納坦茲核設施發生停電事故，官方的法斯通訊社（Fars）引述卡馬萬迪的話說，無人在事件中受傷，也沒有輻射外泄。

卡馬萬迪表示，位於德黑蘭附近的納坦茲設施發生「與電路相關的事故」，「正在調查事件起因，稍晚會發布更多細節」。

隨後沙列西就發表了上述聲明。

伊朗昨天剛宣布納坦茲設施的濃縮鈾離心機已經啟動。此舉違反他們2015年與世界強國簽定的核子協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP