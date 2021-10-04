伊朗原能組織首長放話 一年內啟動核研究反應爐

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（法新社德黑蘭3日電） 伊朗法斯通訊社（Fars news agency）今天引述伊朗國會能源委員會發言人報導，由重水生產設備改裝為能源生產研究設施的阿拉克（Arak）反應爐，將在一年內啟動。

按照2015年伊朗和世界強權國家達成的核子協議，伊朗關閉了位在中央省（Markazi）的原始阿拉克反應爐，如此一來便無法生產武器等級的鈽。

依照協議，伊朗還承諾會用一座新的反應爐取代原本的阿拉克反應爐，以支援「和平的核子研究」。

然而，伊朗國會能源委員會發言人納克海（Mustafa Nakhai）引述剛上任的伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation of Iran，AEOI）首長艾斯拉米（Mohamed Eslami）表示：「阿拉克IR-20反應爐將自現在起一年內啟動。」

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，納克海還引述艾斯拉米所言，指阿拉克新的IR-20反應爐將加入支援總發電量8000MV（百萬瓦）的核電計畫，計畫還需藉由興建額外反應爐來達成。

艾斯拉米9月中視察阿拉克時表示，伊朗希望「儘快」成立計畫已久的研究設施。

伊朗原子能組織年初已表明，將在3月21日開始的伊朗歷年頭3個月內對新的反應爐進行冷測試。

根據2015年的核協議，伊朗同意在聯合國（UN）監督下嚴格控制自身核發展，換取制裁放寬。但美國前總統川普（Donald Trump）2018年退出協議並恢複製裁後，伊朗隔年開始逐步拋棄先前做的核承諾。

到了今年4月，關於恢復伊朗核協議的談判在奧地利維也納展開，目的為了吸引美國再度加入；但自從極度保守的萊希（Ebrahim Raisi）當選伊朗新總統後，協商工作已自6月停擺至今。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP