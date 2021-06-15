伊朗受制裁難以進口疫苗 當局緊急批准國產疫苗

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（法新社德黑蘭14日電） 伊朗今天表示，已批准一款國產疫苗緊急使用授權。伊朗為中東2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數最多的國家，目前正力抗疫情。

伊朗媒體報導，當局緊急授權使用這款國產疫苗，是為了彌補進口疫苗不足，並讓已接種第1劑的民眾可再施打第2劑。

根據伊朗衛生部網站，衛生部長納馬基（Said Namaki）表示，這款國產疫苗已獲緊急使用許可，並且從下周起，將加入國家施打疫苗計畫行列。

法新社報導，這款疫苗全名為COVIran Barekat，是由伊朗強大的國營基金會Setad所研發。

基金會人員告訴官方伊朗通訊社（IRNA），這款疫苗已在本月初開始生產，到目前為止，約已生產300萬劑。

伊朗受新型冠狀病毒疫情重創，根據官方數字，累計8萬2000多人染疫不治，超過300萬例確診。但外界多認為伊朗官方數字低估，真實死亡人數恐怕更高。

受美國制裁影響，伊朗很難彙款給外國公司。德黑蘭當局說，政府要為8300萬人民進口疫苗不容易。

伊朗衛生部表示，自2月展開施打疫苗作業以來，超過430萬民眾接種了第1劑疫苗；但已完整接種所需兩劑疫苗，則不到100萬人。

伊朗媒體警告，若民眾無法在規定的時間範圍內施打第2劑疫苗，則供應缺貨將會造成第1劑接種成效被抵消。

伊朗正在對其他4款COVID-19疫苗進行臨床試驗。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP