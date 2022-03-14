伊朗外長將赴莫斯科 討論核協議

（法新社德黑蘭14日電） 關於伊朗核子協議的談判，數天前因為俄羅斯提出新要求而觸礁，伊朗外交部長阿布杜拉希安15日將赴莫斯科進行討論。現正訪問莫斯科的卡達外長也已與俄國外長討論相關事宜。

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伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天表示：「俄羅斯已經大聲提出明確的正式要求，因此2015年（伊朗核子）協議的各方有必要討論這件事，一如其他參與方提出的一切要求。」

哈蒂柏札德還說，2015年核協議參與各國的外長一直保持聯繫，伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）則「將在明天前往莫斯科繼續進行討論」。

卡達外長穆罕穆德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）今天在莫斯科一場電視轉播記者會上表示，他已與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論了正在奧地利維也納進行的伊朗核協議談判。他未透露更多細節。

2015年所達成俗稱伊朗核子協議的畫時代「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），將伊朗核子發展納入規範；但在2018年美國退出後，協議瓦解。如今全球強國經歷10個多月談判，原本已接近達成一份新協議。

然而，俄羅斯5日要求獲得保證，西方因俄國侵略烏克蘭而祭出的制裁不會傷害到它與伊朗的貿易。這也導致談判暫停。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）11日在推特（Twitter）表示，儘管核協議的「一份最終版條文基本上已準備好並提出來討論」，但「由於外部因素」導致談判暫停。

歐盟宣布這項消息後，美國便將球踢給伊朗和俄羅斯。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們有信心能達成共同恢復遵守（協議）…（只要）德黑蘭和莫斯科做出決定。」

然而，伊朗外交部發言人今天重申德黑蘭立場，表示應該由美國打破僵局。哈蒂柏札德說：「我們與美國間仍然存在的問題和爭執點，需要華府做出政治決定。」「如果他們宣布已做出決定，所有談判代表就可以重返維也納」完成一份協議。

© 2022 AFP