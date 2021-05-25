伊朗將舉行總統大選 司法部長等7人獲准競逐

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（法新社德黑蘭25日電） 伊朗6月將舉行總統大選，憲法監護委員會已批准司法部長萊希在內等7人，這些候選人多是極端保守派，重量級政治人物前總統艾馬丹加和前國會議長拉里賈尼，都不在名單中。

伊朗通訊社（IRNA）報導，內政部公告，憲法監護委員會通過第13屆總統大選候選人名單，其中有萊希（Ebrahim Raisi）、芮塞（Mohsen Rezai）、賈立里（Saeed Jalili）、哈謝米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）。

還有赫瑪提（Abdolnasser Hemmati）、邁赫拉利紮德（Mohsen Mehralizadeh）及查康尼（Alireza Zakani）。

伊朗媒體之前普遍預期這場選舉將是保守派前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）與極端保守派司法部長萊希（Ebrahim Raisi）之間的對決，但拉里賈尼最終沒在名單內。

大炮性格的前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）原本就被外界預期會失格無法參選。

法斯通訊社（Fars）稍早披露，獲准角逐總統的候選人包括前革命衛隊少將芮塞，極端保守派前核子談判代表賈立里和中央銀行行長赫瑪提。

其他3人則是改革派前副總統邁赫拉利紮德，極端保守派國會議員查康尼及哈謝米。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP