伊朗控告美國制裁案 聯合國法院裁定聽審

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（法新社海牙3日電） 聯合國最高法院今天表示，伊朗訴請推翻前美國總統川普重啟核制裁的訴訟，法院同意進行聽審。此前認為這項爭議不在聯合國司法管轄範圍內的華府表示「失望」。

法新社報導，伊朗是在2018年向海牙國際法院（International Court of Justice，ICJ）提出訴訟。法院裁定今天一出，伊朗外交部長旋即盛讚這是場「勝利」。

德黑蘭當局指控，川普在任內退出2015年伊朗核子協議，使歐洲盟友感到沮喪，還重啟對伊朗的制裁，這些作法已違反1955年美伊兩國簽署的「友好條約」（Treaty of Amity）。

華府表示，海牙國際法院對此案沒有司法管轄權，且必須拒絕受理。華府也主張對伊朗制裁有其必要，因為伊朗對國際安全構成「嚴峻威脅」。

不過國際法院法官駁回美方所有異議。

國際法院首席法官尤素夫（Abdulqawi Ahmed Yusuf）表示，法院「最終認定院方具有管轄權…得受理伊朗伊斯蘭共和國所提交的申請」。

美國國務院對這項裁定表示「失望」。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「在本案的下個階段，我們將會解釋為何伊朗的主張毫無根據。」

國際法院受理本案後，最終判決可能需要幾個月、甚至幾年才會出爐。（實習編譯：陳羿?/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP