伊朗擬移除27台核監控攝影機 IAEA：此舉構成致命打擊

（法新社維也納9日電） 聯合國監督機構國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天指出，伊朗將移除安裝在核設施的27台監視攝影機，此舉將對IAEA在伊朗的工作構成「嚴峻挑戰」。

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法新社報導，葛羅西（Rafael Grossi）告訴記者：「我們已接獲通知，伊朗將移除27台攝影機。」

「所以，這當然會對我們繼續在當地執行工作的能力構成嚴重挑戰。」

葛羅西表示，如果無法在3到4周內找出解套辦法，這將是個「致命打擊」。

伊朗因預期IAEA昨天會通過西方國家草擬的譴責動議，本周宣布將切斷IAEA監視其核場址的部分攝影機訊號。

伊朗今天譴責上述動議「無建設性」，徒然製造新紛擾，導致恢復2015年核協議的努力遭到破壞。這項協議目的在限制伊朗核活動。

葛羅西表示，目前伊朗境內仍有約40台監視攝影機。

「這代表已經沒戲唱了嗎？我認為不應該是如此，目前還沒有…讓我們期待情緒可以緩和一些。」

美國、英國、法國、德國所提的譴責動議是自2020年6月以來首見批評伊朗的動議。35個國家組成的IAEA理事會中，有30國投下贊成票，僅俄羅斯和中國投下反對票。

© 2022 AFP