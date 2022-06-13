伊朗攻擊威脅 以色列籲國民儘速離開土耳其

（法新社耶路撒冷13日電） 以色列外交部長拉皮德今天敦促在土耳其的以色列公民「儘速」離開，因為伊朗特工正積極計畫攻擊在伊斯坦堡的以色列人。

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拉皮德（Yair Lapid）在所屬政黨未來黨（Yesh Atid）的議員會議中說：「這是一個真實而立即的危險。」理由是「伊朗幾次試圖對在伊斯坦堡度假的以色列人發動恐怖攻擊」。

拉皮德說：「如果你已經在伊斯坦堡，請儘速回到以色列。如果你計畫搭乘航班飛往伊斯坦堡，取消吧。不值得用你的生命去換假期。」

拉皮德表示，「根本不要飛往土耳其」，除非這種旅行「必要」。

伊朗和以色列是宿敵，德黑蘭指責以色列對伊朗高階核子和軍事人員發起一系列暗殺行動。

拉皮德沒有提到以色列在伊朗境內涉嫌的任何行動。

但他說，最近一些到土耳其旅遊的以色列人，「在不知道他們撿了條命情況下」回到以色列。

拉皮德說，攻擊者的目標是以色列公民，「目的是綁架或殺害他們」。

以色列公共廣播公司（Kan）今天稍早報導伊朗一個月前計畫在土耳其綁架以色列人，但在以色列警告安卡拉相關威脅後，伊朗的計畫遭到挫敗。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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