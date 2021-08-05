伊朗新總統宣誓就職 面對經濟疫情核協議重重考驗

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（法新社德黑蘭5日電） 伊朗新總統萊希（Ebrahim Raisi）今天在國會宣誓正式上任，面臨的難題包括伊朗經濟因美國制裁受重創、公衛危機，以及棘手的核子計畫談判。

極端保守的前司法部長萊希，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於3日給予認可後，已正式展開他的4年總統任期。

萊希的前任是溫和派的羅哈尼（Hassan Rouhani），他在兩任總統任期中，達成的里程碑政績是在2015年促成伊朗與6大世界強權達成核子協議。

萊希於6月18日許多重量級人物被阻擋參選、選情歷史性低迷的大選中獲勝，他於今天下午5時在國會宣誓。

國營電視台報導，國會周邊進行交通管制，德黑蘭與臨近的艾布士省（Alborz）、卡什溫省（Qazvin）的航班停飛2個小時30分鐘。

美國前總統川普在2018年單方面退出核協議，並對伊朗實施制裁後，伊朗陷入嚴重的經濟與社會危機。德黑蘭當局也相對不再信守「聯合全面行動方案」（JCPOA）當中的絕大多數承諾。

萊希3日表示：「我們認為民眾的經濟條件不理想有兩方面原因，一是敵人對我們的敵意，二是國內的缺點與問題。」

他表示，新政府將會尋求解除「暴虐」制裁，但也絕不會「讓外國人的意志左右伊朗人民的生活水準」。

一艘油輪上周遭到攻擊，美國、英國與以色列強烈譴責德黑蘭當局，但伊朗否認要為這起事件負責。

伊朗同時也為中東地區最嚴重的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情焦頭爛額，目前已有超過400萬起確診病例，逾9萬2000人病故。

© 2021 AFP