伊朗新總統萊希就職 優先要務擺脫經濟困境

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（法新社德黑蘭3日電） 伊朗極端保守派總統當選人萊希（Ebrahim Raisi）今天正式就職。接下來伊朗是否可以擺脫當前經濟危機，就看它能不能重返2015年簽訂的核協議。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei ）在交由幕僚長宣讀的法令中表示，「根據人民的選擇，我任命充滿智慧、孜孜不倦、經驗豐富且廣受歡迎的萊希出任伊朗伊斯蘭共和國總統」。

萊希今天參加就職典禮後，5日將前往國會宣誓，並提交內閣名單。

萊希的前任、溫和派的羅哈尼（Hassan Rouhani）2015年與美、英、法、德、俄、中6國以及歐盟達成協議，伊朗承諾限制核武發展，以換取各國解除制裁。3年後，美國前總統川普片面宣布退出協議、恢複製裁，伊朗的經濟隨即受到嚴重打擊。

萊希就任後的首要任務，就是重啟核協議相關談判。

這名現年60歲的新任總統在就職演說中宣示，他領導的政府將設法解除「暴虐」的美國制裁，同時也不會「讓外國人的意志左右伊朗人民的生活水準」。

上周，美國、以色列和英國指責伊朗攻擊阿曼外海一艘由以色列企業管理的油輪，德黑蘭則否認他們與此事有關，並警告若遭威脅，將立即回應。

義大利歐洲大學學院（European University Institute）研究員德姆（Clement Therme）告訴法新社，因美國制裁而加劇的伊朗經濟困境將成為新總統面臨的最大挑戰。他的主要目標將是深化與鄰國及俄羅斯、中國等國家的經濟關係，以改善經濟狀況。」

先前美國總統拜登表示，他準備重返美國3年前退出的核協議，與伊朗進行間接談判，協議其餘各方則與伊朗展開正式談判。

美國的制裁形同掐住伊朗及其經濟命脈石油出口，該國經濟在2018年和2019年皆衰退超過6%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行也讓伊朗經濟雪上加霜。據官方統計，疫情迄今已造成逾9萬人喪生。

© 2021 AFP