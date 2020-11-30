伊朗為核子科學家法克里薩德舉行葬禮

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（法新社德黑蘭30日電） 伊朗今天在首都德黑蘭（Tehran）為重要核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）舉行葬禮。法克里薩德日前死於暗殺攻擊，伊朗認為以色列是罪魁禍首。

伊朗國營電視台的畫面顯示，多名伊朗高官出席葬禮，包括伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）、伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官沙拉米（Hossein Salami）等人。法克里薩德的棺木上覆蓋著伊朗國旗。

根據伊朗國防部，法克里薩德於27日逝世，因攻擊者在德黑蘭郊外鎖定他的座車，並與保鑣爆發槍戰，使法克里薩德身受重傷。

葬禮上，一名宗教歌手歌頌法克里薩德，並提到帶給什葉派穆斯林啟示的7世紀聖徒伊瑪目胡笙（Imam Hussein）殉教事跡。

一個巨大顯示器把法克里薩德、最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、已故高階將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的照片並列。蘇雷曼尼1月在伊拉克巴格達（Baghdad）遭美軍空襲身亡。

根據伊朗國防部，這場葬禮為維持新型冠狀病毒疫情的衛生規範，並未對外開放。

葬禮之前，法克里薩德的遺體曾移靈至東北部城市麥什赫德（Mashhad）和中部科姆市（Qom）的什葉派聖殿，以及伊朗伊斯蘭共和國建國者何梅尼（Ruhollah Khomeini）在德黑蘭的陵墓。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）指控宿敵以色列扮演美國的「傭兵」，殺害法克里薩德；伊朗最高領袖哈米尼要求懲罰行兇者。

© 2020 AFP