伊朗禁止進口美英COVID-19疫苗

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（法新社德黑蘭8日電） 伊朗最高領袖哈米尼今天宣布，禁止進口美國和英國生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並表示美英生產的疫苗「完全不可信賴」。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天推文表示：「禁止進口美國和英國製造的疫苗。」並附上#CoronaVaccine的話題標籤。

推文還說：「他們想毒害其他國家，不是不可能。」

伊朗迄今累計通報超過120萬人確診染疫、5萬6000 人病歿。德黑蘭當局指控美國透過嚴格的制裁措施，阻止伊朗取得疫苗。

儘管糧食和醫藥在技術上不受制裁措施的限制，但國際銀行通常拒絕和伊朗有關的交易。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）上個月表示，華府要求德黑蘭透過美國銀行付錢購買醫療藥品，不過，他擔心美國會沒收這些錢。

哈米尼的命令禁止美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech、美國莫德納（Moderna）及英國阿斯特捷利康和牛津大學（AstraZeneca-Oxford）等數款疫苗進口。

伊朗上個月已經展開國產疫苗的臨床試驗。

© 2021 AFP