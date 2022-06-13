伊朗移除監視器引疑慮 IAEA疾呼即刻恢複核談判

（法新社華盛頓12日電） 國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）今天敦促伊朗「即刻」重返核子談判，以避免危機，讓挽救2015年核協議「難上加難」。

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聯合國本月8日通過決議譴責伊朗不合作，伊朗本周便將國際觀察員監控伊朗核子活動的攝影機訊號切斷，以示回應。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在美國有線電視新聞網 （CNN）今天播出的專訪中表示，27台監控攝影機「已被移除」，並稱這是「非常嚴重的舉動」。

葛羅西還說：「最近經驗告訴我們，伊朗開始對國際觀察員說『滾回家』之類的話絕非好事…情況變得更棘手得多。」

法新社報導，2015年列強與伊朗達成核子協議，西方放寬對伊朗嚴厲的經濟制裁，以換取伊朗約束核子活動。

但在2018年，時任美國總統川普單方面退出核協議，並對伊朗恢複製裁，促使伊朗開始不履行承諾。尋求恢複核協議的談判去年展開，但自今年3月以來談判便停滯不前。

葛羅西在CNN專訪中說，他已告訴伊朗對口單位：「我們現在必須坐下來談，必須改正現況，我們必須繼續合作。」

「對伊朗而言，要取得外界信心、取得為推動他們的經濟而亟需的信任，唯一方式…就是讓IAEA觀察員在場。」

葛羅西表示，在沒有監控攝影機的情況下，IAEA很快將無法宣布，伊朗核子計畫是否如同德黑蘭當局一再堅稱屬「和平」用途，或伊朗是否在發展核彈。

葛羅西說，即使伊朗幾個月後讓攝影機重新連線，他們在這段沒連線期間所做的任何事仍是秘密，可能從事煉製作業，除非有協議才知道狀況。

因此他表示，伊朗最近的作為會讓「恢複核協議變得難上加難」。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP