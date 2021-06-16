伊朗總統大選倒數計時 保守派候選人可望勝出

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（法新社德黑蘭15日電） 伊朗選民準備在18日投票選出新總統，在多位候選人失去資格後，極端保守派候選人萊希（Ebrahim Raisi）有望勝出，接替溫和派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

60歲的萊希是前司法院長，隸屬對西方世界毫不信任、常把美國貼上「撒旦」或「夜郎自大」標籤的極端保守派。

部分伊朗媒體視他為82歲最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的可能接班人。

這場大選投票適逢經濟衰退的伊朗與世界強權重商恢復2015年核子協議，且渴望能結束美國制裁之際。

德黑蘭民眾對選舉並不熱衷，街頭幾乎看不見競選海報。在選民早因社會及經濟危機焦頭爛額的情況下，觀察家預估選舉不會大爆冷門，全國投票率料將創下新低，

自1979年革命以來，國家的終極權力即掌握在哈米尼手中，不過總統對於產業政策及外交事務等議題仍有重大影響力。

現任總統羅哈尼依法已不得再參選，他連2任共8年，最大成就是接受縮減核子計畫換取豁免國際制裁。

然而伊朗期待從限縮核計畫受惠的希望宣告落空，3年前美國時任總統川普撕毀協議、發動在外交及經濟上孤立德黑蘭的「最大壓力」行動。

人口8300萬的伊朗遭到美國制裁，無法向大部分國家販售石油與進行貿易，陷入經濟衰退，極端保守派大肆抨擊羅哈尼和他的陣營信任西方國家。

2017至2018年冬天以及2019年11月，伊朗兩次爆發反政府暴動，兩次都被政府平息，但之後伊朗又遭2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）侵襲，疫情比這個地區其他國家還要嚴重。

© 2021 AFP