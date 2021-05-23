伊朗總統大選將至 料由保守派候選人對決

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（法新社德黑蘭23日電） 伊朗保守派內部長期意見分歧，近年來裂痕更不斷加深。6月18日將舉行的總統大選，可能是造成陣營分裂的壓垮駱駝最後一根稻草。

儘管獲得總統候選人資格的名單尚未公布，但一般已普遍預料，這場選舉將是保守派前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）和極端保守主義派司法部長萊希（Ebrahim Raisi）之間的對決。

根據伊朗選舉委員會的資料，目前登記的參選人將近600位，包括40位女性。但經過憲法監護委員會（Guardian Council）審查後，將只有少數人有資格角逐總統大位。

非民選產生的憲法監護委員會是伊朗選舉監督機關，目前由保守派掌控。而現任溫和派總統羅哈尼（Hassan Rouhani）因憲法規定不得連續競選連任，必須交棒。

伊朗保守派陣營首度出現裂痕，回溯至2009年「綠色革命」（Green Movement）時期。這場運動源於當時民粹總統艾馬丹加（MahmoudAhmadinejad）當選連任引發爭議，掀起民眾示威浪潮。

不過，造成保守派內部裂痕加深的，是2015年在維也納達成的伊朗核子協議。

伊朗媒體首度出現「保守派」一詞是在1997年，此前已故伊朗伊斯蘭共和國創立者何梅尼（RuhollahKhomeini）的追隨者只分左右兩派，其他參與1979年伊朗革命的勢力，從馬克思主義者、自由派人士到國家主義者，全部都被驅逐。

左右派的分別在於經濟，左派支持干預主義，右派則傾向較少政府控制。1989年兩伊戰爭結束及何梅尼逝世後，右派開始主導伊朗政壇，直到1997年左傾的哈塔米（Mohammad Khatami）當選總統，開始推動緩和與西方關係的改革派路線。

此後伊朗右派重整並逐漸擴大勢力，吸引一些年輕面孔加入，他們自稱「原則主義派」以區隔對手「改革派」。記者葛邦普爾（Farshad Ghorbanpour）說，這些人「自認是伊朗革命原則的追隨者，並暗示另一派改革派偏離革命捍衛的價值」。

當時哈塔米政府的批評者當中，便包括時任國營電視台台長的年輕拉里賈尼。

到了2005年，知名度不高的反貪腐候選人艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）意外當選伊朗總統，促成傳統保守派和改革派兩陣營團結反對他。但2009年選舉艾馬丹加勝選連任的爭議結果引發危機，醞釀後來出現的所謂「極端保守主義派」。

這一派人士自認為「革命家」，起因伊朗現任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）說過：「我不是外交官，我是革命家。」他們反對傳統保守派人士，尤其是拉里賈尼；據伊朗極端保守派報紙Javan報導，他們指控傳統保守派是「現狀守護者」。

當溫和派的羅哈尼2013年當選總統時，保守派兩敵對陣營都反對他。其中原則主義派便動員反對羅哈尼對西方採取的開放政策，指控他出賣伊朗利益。

但2015年伊朗核子協議達成後，情勢卻轉變。包括時任國會議長的拉里賈尼等中間保守派人士，全都支持這份協議。

不過到了2018年，美國前總統川普（Donald Trump）帶領國家退出伊朗核子協議並恢複製裁措施，伊朗極端保守主義派支持度大增。隨着制裁的衝擊逐漸浮現，伊朗面臨嚴峻經濟危機，極端保守主義派對羅哈尼政府的批評聲浪越來越強。

就在下屆總統大選逼近同時，伊朗和美國等世界強權國家又再度在維也納展開談判，尋求讓核子協議復活。

遵循哈米尼立場的萊希表示，他的優先考量是解除美國制裁，暗示他若當選將讓伊朗留在核子協議內。

他和拉里賈尼之間的衝突點，預料將偏向經濟議題及伊朗的國際立場。萊希主張對西方採取反抗態度，拉里賈尼則支持經濟更開放和某程度放寬控制。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP