伊朗總統支持恢複核協議

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（法新社紐約聯合國總部21日電） 伊朗極端保守派的新總統萊希（Ebrahim Raisi）今天初登國際舞台，一方面表達他對恢複核子協議的支持，另一方面斥責美國。

身為強硬派教士的萊希，接掌的是一個希望與西方建立更好關係的政府。他今天呼籲美國兌現承諾，依據2015年核協議，結束對伊朗制裁。

萊希在對聯合國大會發表的預錄演說中表示：「伊斯蘭共和國（伊朗）認為，最終能解除所有壓制性制裁的會談，才是有助益的會談。」

歐洲聯盟（EU）斡旋的間接會談在前任政府長達數月的談判都無法取得前進道路之後，從6月停頓至今。

萊希重申伊朗的立場是宗教教義禁止核子武器，但這個立場普遍遭到懷疑，特別是以色列，他們發起破壞行動，拖延伊朗的核子作業。

萊希表示，「我國國防方針與威嚇政策上沒有」核武的「容身位置」。

萊希在人權倡議人士界惡名昭彰，因為伊朗領袖1988年為鞏固政權、剷除異己大規模處決政治犯時，萊希是參與審判的法官之一，部分人權人士甚至因此呼籲西方迴避萊希。

但西方強國以及中國和俄羅斯表示，他們看到根據2015年協議，限制伊朗核子計畫的價值。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，今天將在聯合國和伊朗新外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）會面，敦促他「儘快」重啟在維也納的會談。

萊希演說中很大一部分是在譴責美國，提到西方扶植的阿富汗政府垮台，以及美國國會山莊1月6日遭川普的支持者攻擊。

「我們區域今天看到的事件，不只證明霸權主義者以及霸權的想法悲慘地失敗，強行實施西方認同的計畫亦然。」

© 2021 AFP