伊朗總統示警：國內將出現第4波COVID-19疫情

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭13日電） 伊朗總統羅哈尼今天警告，國內將出現「第4波」2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。目前這個遭疫情重創的中東國家，部分區域的病例持續增加。

羅哈尼（Hassan Rouhani）在一場電視轉播的談話中表示：「這是一項對我們所有人的警告。」

羅哈尼說，西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）一些城市現在處於最高風險級別的「紅色」等級。而伊朗各地在前幾周都處於低警戒層級。

羅哈尼指出：「這代表已經開始朝第4波疫情邁進。我們全都必須提高警覺，以避免這種情況發生。」

人口逾8000萬的伊朗迄今已有近5萬9000人染疫病故，通報的累計確診數超過150萬例。

伊朗從去年12月底起，官方通報的單日新增病例數皆低於7000人，但2月初以來又跨越這道門檻；單日染疫病故數從1月初開始低於100人，為去年6月以來最少。

另外，根據衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour），伊朗昨天「提前」收到10萬劑俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik V）疫苗。

伊朗已於本月4日收到第一批疫苗，並於9日開始接種行動。

賈漢普爾指出，伊朗共採購200萬劑俄國疫苗。

衛生部長納馬基（Saeed Namaki）說，伊朗之後也會收到420萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）研發的疫苗，這些疫苗是透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）採購得來。

伊朗也在自行研發疫苗。

© 2021 AFP