伊朗罕見准許基督徒囚犯放假過節 這些人例外

（法新社德黑蘭26日電） 伊朗司法機關首長今天准予基督徒囚犯10天自由，讓他們能與家人過節，不過犯下破壞安全、攜械搶劫等罪者和死刑犯無法獲得豁免。

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根據伊朗司法部門的「米桑線上」（Mizan Online）網站，伊朗司法總監艾傑（Gholam Hossein Mohseni Ejei）指示全國有關單位發布豁免。

不過網站表示，犯下破壞安全、組織犯罪、綁架、攜械搶劫的受刑人和死刑犯無法比照辦理。

地方媒體報導，伊朗8300萬人口以什葉派穆斯林佔大宗，基督徒僅佔1%。

伊朗境內基督徒大多都是亞美尼亞裔，他們會在1月6日主顯節這天慶祝耶誕；每年的這個時候，首都德黑蘭和各大城市部分店家會擺放耶誕樹等裝飾，人們也會扮成耶誕老人站在店外。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）經常特赦囚犯或予以減刑，以慶祝穆斯林節日，但伊朗當局鮮少針對這個伊斯蘭共和國境內的基督教少數族群宣布這類措施。

官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，總統萊希（Ebrahim Raisi）今年平安夜在德黑蘭探訪一名在1980到1988年兩伊戰爭（伊朗與伊拉克）陣亡的亞美尼亞裔基督徒「烈士」家人，向那些為祖國、人民和國家安全犧牲生命的人致敬。

© 2021 AFP