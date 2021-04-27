伊朗船艦挑釁逼近美船艇 最近僅距64公尺

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（法新社杜拜27日電） 美國海軍今天表示，伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）的船艦本月稍早在波斯灣海域「態度挑釁地」逼近2艘美國海岸防衛隊船艇，這是雙方今年第一起緊張事件。

此事發生之際，伊朗與世界列強正在奧地利維也納（Vienna）會談，討論讓美國重返2015年伊朗核子協議的機制。美國在前總統川普（Donald Trump）任內退出這項協議。

美國海軍第五艦隊表示，今年4月2日，伊朗一艘名為Harth 55的船艦連同3艘快速攻擊艇，逼近美國海岸防衛隊（US Coast Guard）2艘進行例行安全巡邏的船艇。

美方聲明說：「Harth 55以不必要的近距離多次越過美方船隻的船首，包括以70碼（64公尺）的最近距離，越過（美方船隻）蘭格爾號（Wrangell）和莫諾穆瓦號（Monomoy）的船首。」

聲明還說，Harth 55態度挑釁地逼近蘭格爾號船首，導致蘭格爾號採取動作迴避並多次鳴笛，還透過無線電多次示警；對方雖做出回應，但依然不停止這種不安全的行徑。

聲明指出，伊朗船隻在對峙3小時後離去，美國海軍認為這種作為「不安全又不專業」。

© 2021 AFP